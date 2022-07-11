В Узбекистане рассказали, когда Иран примут в ШОС МИД Узбекистана: Иран примут в ШОС в этом году

Фото: Shutterstock

Иран примут в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. По словам дипломата, республика станет частью международной организации после того, как на саммите ШОС в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах страны в качестве ее члена, пишет РИА Новости. Мероприятие пройдет на территории Самарканда с 15 по 16 сентября.

В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС, — заявил Норов.

Отмечается, что кандидатуру Тегерана лидеры странт — членов ШОС поддержали еще в сентябре прошлого года. На текущий момент в ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что власти Белоруссии одобрили подачу заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На сегодняшний день республика обладает статусом наблюдателя при организации.