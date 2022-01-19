МИД Казахстана: нападавшие на протестах говорили на «азиатских языках»

Вооружённые нападающие в ходе протестов в Казахстане не говорили ни на казахском, ни на русском, а на «других азиатских языках», заявил казахстанский вице-премьер, глава МИД Мухтар Тлеуберди, основываясь на показаниях друзей, послов и врачей. Он добавил, что нападавшие действовали, как «исламистские радикалы». Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые раненые из их числа были в больницах, и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках, — заявил Тлеуберди.

Министр также напомнил, что эти люди атаковали морги и забрали тела 41 нападавшего. По его мнению, это прямо указывает на то, что эти люди являлись экстремистами.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снят режим чрезвычайного положения на всей территории страны, который ввёл президент Касым-Жомарт Токаев после начала массовых беспорядков в стране. Тем не менее госсекретарь страны Ерлан Карин заявил в эфире телеканала «Хабар 24», что в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня.