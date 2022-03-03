Мэр Львова потребовал от эвакуировавшихся в город встать на воинский учёт

Мэр украинского Львова Андрей Садовой объявил в Facebook, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учёт. Он также напомнил, что в нынешней ситуации распоряжения военных администраций обязательны к исполнению.

Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий <...>, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учёт, — написал он.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о полной блокировке Мариуполя. По его словам, глава города обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить военное подкрепление, однако не получил ответа. Как подчеркнул Басурин, в настоящее время все усилия направлены на то, чтобы не пострадали мирные жители.

Минобороны России также сообщило, что за всё время проведения спецоперации на Украине выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры. В их числе более полусотни пунктов управления и узлов связи ВСУ, различные виды боевой техники и вооружений.