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Медведчук рассказал, что искали следователи при обыске в его доме и офисе

23:09, 11 мая 2021
Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука / facebook

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что в его дом и офис нагрянули правоохранители. Однако, по его словам, они не нашли ничего незаконного.

Ранее политика обвинила в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она также отметила, что у Киева есть подозрения в отношении депутата Верховной рады Тараса Козака​​​.

Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили, — сообщил Медведчук.

Он добавил, что истинной целью проведения обысков было вручение сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене. Политик назвал происходящее расправой за его «принципиальную политическую позицию».

Ранее NEWS.ru писал, что 11 мая силовики приехали к дому Медведчука в Киеве на улице Монтажников для проведения обысков. Оцепление было выставлено бойцами СБУ «Альфа». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил, что обыски проходят по делу «о добыче газа в Крыму».

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