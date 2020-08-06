Лукашенко знает, но не назовёт имя следующего президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/81c87264-d80b-11ea-a743-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко, который участвует в борьбе за высший государственный пост и в случае своей победы пойдёт уже на шестой срок, ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на вопрос, кто станет следующим президентом.

Конечно, я могу сказать, но зачем?, — заявил Лукашенко в эфире Youtube-канала Гордона.

При этом действующий глава Белоруссии заверил, что не готовит своего младшего сына Николая в преемники.

Нет-нет. Мой Коля, наверное, никогда не будет президентом. У нас иногда заходит разговор..., средний у меня спортом занимается, старший в Национальном Олимпийском комитете, а Коля, особенно когда поездил со мной во время предвыборной кампании, на всех встречах с активом побывал, я заметил, он стал другим ребенком, он увидел всю эту грязь... Ни в коем случае, — поделился белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что Николай «очень способный парень», а химия и биология для него — всё.

Журналист побеседовал с Лукашенко в преддверии выборов главы государства. Они намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко назвал нелюбимую черту у президента России Владимира Путина.