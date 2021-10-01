Лукашенко заявил о связи экстремистов Белоруссии со спецслужбами США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ячейками, готовившими теракты в стране, и спецслужбами США обнаружены прямые контакты. По его словам, речь, прежде всего, идёт о ФБР, передаёт БелТА.

Как сообщил глава государства, спецслужбы Белоруссии продолжат активную работу по выявлению причастных к террористической деятельности лиц. В настоящее время по подозрению в терроризме уже задержано несколько сотен человек. Они находятся в СИЗО на Окрестина и дают признательные показания.

Лукашенко пояснил, что это «игиловские (ИГИЛ, запрещена в РФ) ячейки европейского разлива на территории Белоруссии», у которых есть прямые контакты с ФБР. Он также подчеркнул, что под подозрение попало рабочее движение «Рабочы Рух». Именно с этой организацией, по его мнению, был связан убивший сотрудника КГБ Андрей Зельцер. Лукашенко также добавил, что такие ячейки состояли из нескольких человек, которые стремились «взорвать трудовые коллективы изнутри».

Ранее сообщалось, что сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, занимавшейся задержанием минчанина, который забаррикадировался в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.

Зельцер открыл огонь по сотрудникам КГБ из ружья, в результате чего один из них получил смертельное ранение. Ответным огнём злоумышленник был ликвидирован. Его супругу задержали по подозрению в соучастии в преступлении.