Лукашенко заявил о сосредоточении иностранных военных вблизи Белоруссии

В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, сообщает БелТА.

Как люди военные мы сразу задаём вопрос: зачем? — сказал Лукашенко, заслушав доклад о замысле совместного оперативного учения вооружённых сил Белоруссии и России.

Он добавил, что около 8–10 тысяч американских военных находятся на территории Польши и стран Балтии. Также белорусский лидер отметил наращивание украинских войск у границ республики. По мнению Лукашенко, украинская сторона сосредотачивает подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов», а это «ещё похлеще, чем натовские военнослужащие».

Ранее Лукашенко рассказал, что операция по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан была разработана им вместе с российским лидером Владимиром Путиным. На это главам государств потребовалось не более одного час. Лукашенко пояснил, что президенты наметили замысел операции, который затем был детализирован в генштабах министрами обороны России и Белоруссии Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. Через несколько часов первые самолёты с миротворцами вылетели в Казахстан.