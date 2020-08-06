Лукашенко заявил о поддержке Россией Бабарико и Цепкало

https://static.news.ru/photo/3c3ed080-d80b-11ea-b56f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: facebook.com/viktar.babaryka

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке Россией не зарегистрированных на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как информировал NEWS.ru, ранее эксперты объяснили, почему Союзное государство РФ и Белоруссии неактуально.