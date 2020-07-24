Лукашенко заявил о нежелании привлекать армию для разгона протестов

https://static.news.ru/photo/efd83d08-cda1-11ea-a94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нежелании привлекать армию для наведения общественного порядка в стране. Однако, по его словам, «всякое может случиться». Он также напомнил, что на сегодняшний день большинство войн начинаются именно с уличных протестов и демонстраций.

Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть, примером тому являются США, — цитирует Лукашенко ТАСС.

По словам Лукашенко, протестов в США никто не ждал. Они стали тяжёлой катастрофой для всего мира.

Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас, потому что если, не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко, — отметил белорусский лидер.

Помимо этого, президент заявил о дестабилизации ситуации в стране с участием внешних сил. По его словам, власти должны учитывать международный опыт по созданию управляемого хаоса с привлечением профессиональных военных. В качестве примера он привёл Ливию, Ирак, Сирию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские силовики задержали за четыре дня на пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента страны более 360 человек.