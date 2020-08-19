Лукашенко заявил о необходимости усиления охраны границы страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить охрану границы по всему периметру страны. Соответствующий приказ он отдал пограничникам.
Помимо этого, белорусский лидер поручил Минобороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО в Польше и Литве. Также он заявил о необходимости перекрытия потоков денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в стране,
Ранее белорусские войска на западной границе были приведены в полную боевую готовность. Глава государства считает, что появившиеся извне проблемы являются абсолютно скоординированными действиями.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Как информировал NEWS.ru, Лукашенко координирует на данном этапе свои действия в рамках ОДКБ и Союзного государства с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт.
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