«Я встаю на колени»: Лукашенко завершил выступление на митинге

https://static.news.ru/photo/2384afa8-dfb6-11ea-840f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед участниками провластного митинга заявил, что встаёт на колени перед людьми. При этом он не встал на колени.

Он поблагодарил собиравшихся за то, что они показали себя хозяевами страны и её столицы, передаёт «Медуза».

Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили! — подчеркнул он.

По словам корреспондента «Медиазоны», он не встал на колени. На этом митинг в его поддержку завершился.

Мероприятие проходило на площади Независимости. Это был первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах.

Лукашенко начал своё выступление с благодарности жителям Минска за то, что они терпят его.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.