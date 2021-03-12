Лукашенко: у белорусов нет друзей в мире

https://static.news.ru/photo/980f6682-83f4-11eb-a7b6-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия не имеет друзей в международном сообществе, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом он рассказал в ходе спортивного праздника «Минская лыжня».

Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет, — подчеркнул он.

Такое заявление он сделал, комментируя результаты социологического опроса властей, по результатам которого белорусы хотят сохранить стабильность и независимость страны. Политик сказал, что «здравых людей» в РБ всегда было больше, сейчас их подавляющее большинство, передаёт БелТА.

А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть что рассказать. Но это со временем, — добавил он.

Также Лукашенко заявил, что «протестуны» «добавили процентов» властям страны.

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики регулярно применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.