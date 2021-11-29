Лукашенко: США и Британия хотят разрушить Евросоюз при помощи Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности сообщил об убийстве ещё одного беженца на границе. По его словам, тело мигранта подкинули белорусским пограничникам. Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.

Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мёртвого или, может, полумёртвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят...