Лукашенко: США и Британия хотят разрушить Евросоюз при помощи Польши

Соединённые Штаты и Великобритания в течение года-двух при участии Польши разрушат Евросоюз. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики, обратил внимание, что на фоне миграционного кризиса на границе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поехал в Великобританию, пишет Sputnik Беларусь.
Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз, — сказал он.
Лукашенко также добавил, что американцам не нужны равные им партнеры. Он также считает, что введение в ЕС собственной валюты — евро — стало угрозой для доллара и проблемой для евроатлантического партнёрства. Сейчас, по мнению Лукашенко, Вашингтон сделал ставку на Польшу.
Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза — нам ЕС не нужен. Поэтому всё делается для разрушения Европейского союза, — подчеркнул белорусский лидер.