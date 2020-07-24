Лукашенко сообщил о намерении выступить перед народом 3 августа 2020 года

https://static.news.ru/photo/736aaeb6-cda8-11ea-8300-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении выступить перед народом и парламентом. Обращение состоится 3 августа 2020 года. Его тема неизвестна.

В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 г. № 294 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов, — отмечается в сообщении на национальном правовом интернет-портале.

Ранее белорусский лидер сообщил о нежелании привлекать армию для наведения общественного порядка в стране. Он также напомнил, что на сегодняшний день большинство войн начинаются именно с уличных протестов и демонстраций.

Белорусские силовики задержали за четыре дня на пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента страны более 360 человек.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Об этом информировал NEWS.ru.