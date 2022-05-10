Лукашенко: Россия поможет Белоруссии в производстве ракет типа «Искандер»

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Москва поможет Минску в вопросах ракетного производства, договорённости об этом озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В том числе речь идёт о ракетах образца «Искандер», информация об этом опубликована на сайте белорусского президента.

Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства, в том числе образца «Искандер». Соответствующие договорённости достигнуты на высшем уровне, заявил на совещании по вопросу гособоронзаказа президент Беларуси Александр Лукашенко, — говорится в сообщении.

Ранее президент республики заявил, что власти Белоруссии извлекли урок из спецоперации, проводимой Россией на Украине. По словам Лукашенко, этот урок заключается в развитии и оснащении белорусских войск. В связи с этим власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ на текущий год», добавил он.

Белорусский лидер также подчеркнул важность объективной оценки ситуации как внутри Белоруссии, так и на границе с ней, ведь в случае ошибки и неправильного планирования дальнейших действий власти будут «иметь бледный вид».

Александр Лукашенко также высказался по поводу возможного нападения на страну со стороны Польши. Он пригрозил «обломать рога» Варшаве в случае такой попытки.

4 мая Минобороны Белоруссии начало внеплановую проверку сил реагирования, цель которой заключается в оценке готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.