Лукашенко приказал не принимать самолёты с Украины

https://static.news.ru/photo/5ac75136-d0e3-11eb-8de5-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Власти Белоруссии решили не принимать самолёты с Украины в ответ на действия Киева по недопуску в своё воздушное пространство белорусских авиаперевозчиков. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты, — заявил политик.

Украинские власти с 26 мая прекратили авиасообщение с Белоруссией. Это произошло из-за инцидента с лайнером ирландской компании Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич — создатель и экс-главред Telegram-канала NEXTA — и его девушка, россиянка София Сапега. Борт экстренно приземлился в Минске после фейкового сообщения о бомбе. Протасевича и Сапегу сняли с рейса и арестовали.

Европейские страны считают, что власти Белоруссии посадили самолёт под надуманным предлогом. Совет ЕС с 5 июня официально запретил европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, а также «закрыл небо» для белорусских самолётов.

Ранее комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза согласовал пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии. Санкции могут повлиять на 80 физических и юридических лиц. Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что новые санкции могут повлиять на Лукашенко и его окружение. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры являются своеобразной пробой пера.