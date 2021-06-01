«Вопрос не закрыт»: Лукашенко рассказал об обещании Путина по газу

https://static.news.ru/photo/6ca31c2c-c2cf-11eb-bbaf-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным цены на газ для республики в ходе переговоров в Сочи. По его словам, в Москве пообещали подумать о ценах на голубое топливо, сообщает «Беларусь сегодня».

Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ, — рассказал Лукашенко.

Он надеется, что в будущем Белоруссия не будет покупать газ у России дороже, чем сейчас. Политик не назвал точной цены на топливо.

Минск в 2020 году покупал у Москвы газ на уровне $127 за тысячу кубометров. В январе 2021 года Лукашенко сообщил что голубое топливо стоит уже $128,5.

Переговоры между лидерами России и Белоруссии прошли в Сочи 28 мая. Они продлились более пяти часов. На встрече было согласовано перечисление Минску второго транша государственного кредита на сумму в $500 млн. Деньги поступят в республику в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что, как и предполагалось, перечисление средств произойдёт до конца июня, но точную дату он называть не стал.