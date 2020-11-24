Лукашенко рассказал о героизации нацизма в соседних странах

https://static.news.ru/photo/9d83740a-2e54-11eb-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о недопустимости героизации нацизма, и выразил сожаление, что некоторые соседние страны сегодня «грешат» этим. Об этом он заявил в ходе вручения послами иностранных государств президенту верительных грамот.

Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра её (Второй мировой войны — NEWS.ru) итогов и героизации нацизма, — заявил белорусский лидер, обращаясь к послу Израиля Алексу Гольдман-Шайману.

Он добавил, что героизацией нацизма «грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами».

А зря. Убеждён, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества, — подытожил Лукашенко в своём обращении, опубликованном на его сайте.

Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств президенту Белоруссии прошла во Дворце Независимости в Минске. Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Бангладеш, Израиля, Китая, Камбоджи, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил ранее, что Запад пытается «свергнуть строй» в республике, для этого создаются разные схемы воздействия на власть и на него лично, но отстранить президента от должности может только белорусский народ на основании законов страны и конституции.