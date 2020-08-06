Лукашенко рассказал историю прозвища «батька» и назвал его брендом страны

https://static.news.ru/photo/1420b080-d80d-11ea-9358-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал историю прозвища «батька». Он также добавил, что оно уже стало брендом страны.

Оно мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко, — отметил он.

По словам белорусского лидера, прозвище он получил от бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко.

Помните, его тоже там где-то «батькой» называли, но он первый назвал меня «батькой» в шутку, мы с ним дружили. По тому, как в Белоруссии ко мне относились, — рассказал Лукашенко.

Журналист Дмитрий Гордон побеседовал с Лукашенко в преддверии выборов главы государства. Они намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского лидера Владимир Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать.