Лукашенко рассказал, где Белоруссия будет закупать нефть и газ

https://static.news.ru/photo/a4a4e2c2-da31-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет закупать нефть и газ там, где это будет удобно.

Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части, — передаёт БелТА слова главы государства.

По его словам, это вопросы экономики, от которых «никуда не деться».

Ранее белорусский президент оценил потери от «нефтяных разборок» с Россией в $600 млн. Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту 4 августа, политик анонсировал создание в стране к 2025 году новой инфраструктуры поставок нефти и газа. Лукашенко подчеркнул, что это необходимо для минимизации экономической зависимости от 1-2 двух стран.

NEWS.ru писал, что соглашение о поставках российской нефти в Белоруссию было подписано 14 июля после переговоров премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко (Белоруссия).