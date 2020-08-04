Лукашенко распорядился сделать «праздник для людей» на предстоящих выборах

https://static.news.ru/photo/379b984e-d674-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти создать праздничную атмосферу на предстоящих выборах главы государства. По его словам, люди всегда готовы послушать хорошую песню для настроения.

По хорошей белорусской традиции, может, и советской традиции, мы всегда выборы проводили, как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике, — цитирует Лукашенко ТАСС.

Также он поинтересовался у руководителей местной власти о готовности к мероприятию и напомнил им о том, что на сегодняшний день в стране началась завершающая стадия избирательной компании.

Из 5,8 тысяч участков все работают — как внутри страны, так и за рубежом, — добавил белорусский лидер.

По оценкам Лукашенко, на данный момент в Белоруссии аккредитовано рекордное число наблюдателей — более 45 тысяч человек. В частности, среди них есть граждане России и Украины.

Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования, — подчеркнул Лукашенко.

NEWS.ru писал ранее, что Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь ведомства Андрей Равков.