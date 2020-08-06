Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Украина не докажет их вину

https://static.news.ru/photo/44d71cc0-d86f-11ea-8d5d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не выдаст Украине задержанных в Минске россиян, пока Киев не признает их вину.

У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральные прокуроры Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают <...> над тем, чтобы была чёткая картина, — сказал Лукашенко в опубликованном на YouTube-канале Гордона интервью.

Белорусский лидер назвал ситуацию недопустимой и отвратительной, «особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей».

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Как писал NEWS.ru ранее, Лукашенко провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политики обсудили дело задержанных в республике россиян. Правоохранительные органы Белоруссии будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.