Лукашенко назвал сроки создания белорусского аналога ракеты «Искандер» Лукашенко заявил о создании белорусского аналога ракеты «Искандер» к концу года

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Белоруссия рассчитывает получить собственную ракету типа «Искандер» при помощи России уже к концу года, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. По его словам, которые приводит агентство БелТА, вопросы помощи России в ракетостроении обсуждались в том числе на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

С россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше. Мы сами её сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то к концу этого года получим уже ракету типа «Искандер». Очень хорошее оружие, — сказал Лукашенко.

Ранее Путин и Лукашенко провели небольшую беседу по завершении саммита ОДКБ, на которой обсудили три комплекса вопросов. В первую очередь главы государств подняли тему совместных усилий Белоруссии и России по импортозамещению. Также президенты говорили о строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка, и обсудили организацию совместной работы в оборонно-промышленном комплексе. В дальнейшем они намерены провести отдельную полноформатную встречу.