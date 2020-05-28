Лукашенко назвал международным скандалом отзыв посла из-за парада в Минске

https://static.news.ru/photo/50d175bc-a0ce-11ea-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Мигаш и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал участие словацкого дипломата Йозефа Мигаша в торжествах по случаю Дня Победы в Минске, после которого его отозвали с поста посла Словакии.

Белорусский политик назвал поступок Мигаша достойным, подчеркнув, что ему непонятна позиция Братиславы.

Это вообще международный скандал. Он вырос в семье патриота. Отец боролся с нацизмом, был партизаном, насколько я знаю. Он выступал, говорил это откровенно. Как можно этому человеку предъявлять претензии? — спросил глава республики в ходе встречи с послом Сербии Велько Ковачевичем.

Лукашенко отметил , что наказывать людей за такие вещи неприемлемо, передаёт пресс-служба.

Ранее NEWS.ru писал, что военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который прошёл 9 мая в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве. Россию на мероприятии представил посол Дмитрий Мезенцев. Александр Лукашенко призвал не осуждать Минск за проведение парада Победы в условиях пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что для Белоруссии 9 Мая — священная дата.