Лукашенко: Навального почти отравили, а он снял двухчасовой фильм

https://static.news.ru/photo/6305158e-6169-11eb-9204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Он назвал оппозиционера «немецким протестуном», которого почти отравили, а затем выпустили в Германию.

Почти отравили, выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают? Против чего оправдываются? — передаёт Tut.by.

При этом в материале белорусского государственного информагентства БелТА фраза «почти отравили» опущена .

Белорусский глава считает, что для борьбы с коррупцией и против президента человек должен сам быть «кристально чистым», а Навальный «сам был судим».

Вот эти все расследования (Навального о «дворце Путина». — NEWS.ru) беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало, — добавил он.

Лукашенко считает, что США, Евросоюз и либералы в России не простят российскому президенту Владимиру Путину то, что он остановил войны в стране и «в кучу собрал» её.

Такое заявление белорусский политик сделал в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Лукашенко пообещал в случае необходимости «защищать страну» с оружием в руках. Он заверил, что власть будет и впредь действовать жёстко с теми, кто пытается «раскачать политическую ситуацию», писал NEWS.ru.