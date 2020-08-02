Лукашенко может отложить предвыборное послание к нации

https://static.news.ru/photo/5f398e54-d4c3-11ea-97fa-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на источники, косвенным подтверждением переноса стало сообщение о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет курсировать по обычному графику.

Издание уточняет, что послание Лукашенко может огласить 4 августа. Одной из вероятных причин переноса стала доработка текста.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, писал NEWS.ru.