Лукашенко может отложить предвыборное послание к нации

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено.
Как
Издание уточняет, что послание Лукашенко может огласить 4 августа. Одной из вероятных причин переноса стала доработка текста.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, писал NEWS.ru.
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