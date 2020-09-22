Лукашенко: Минску предстоит много сделать для суверенитета Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c22b8a96-fd7f-11ea-8c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Минску ещё много предстоит сделать ради защиты суверенитета и независимости Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации. Мероприятие состоялось 23 сентября в столице страны.

День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать, — цитирует руководителя государства во время торжественной церемонии во Дворце Независимости портал БелТА.

Политик отметил, что «в этот торжественный день президент даёт клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством». Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии. На неё было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. После принесения присяги председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

За несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, при этом отметили, что главы комиссии нет на рабочем месте. Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Туристов на границе ставят перед выбором: либо они избавляются от польских покупок, либо возвращаются с ними назад.