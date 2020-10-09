Лукашенко: МИД должен более жёстко отстаивать интересы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7b67ed0a-0a3d-11eb-aed1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что МИД республики должен действовать жёстче, отстаивая её права на фоне введённых санкций.

По словам главы государства, Запад продолжает попытки «раскачать» Белоруссию. Для этого применяется политическое, экономическое и информационное давление.

Надо жёстко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он выразил уверенность что среди жителей указанных стран много сторонников сотрудничества с Белоруссией. В связи с этим президент предложил направить усилия на то, чтобы объяснить «пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики».

Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе, — заявил белорусский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС намерен расширить санкционный список в отношении властей Белоруссии «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека в стране». Предполагается, что официальное заявление по этому поводу главы МИД стран сообщества сделают 12 октября.