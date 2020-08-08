Лукашенко дал Путину совет касательно коронавируса

https://static.news.ru/photo/aaf9fc82-da38-11ea-b364-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что посоветовал российскому коллеге Владимиру Путину беречься от коронавируса.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах. В конце июля белорусский лидер заявил, что переболел коронавирусом, при этом перенёс заболевание на ногах и бессимптомно.

Я Путину дал совет: береги себя, потому что болезнь излечимая, наши врачи — молодцы, научились, но такая противная, что дальше некуда, — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что молодые люди, а также пациенты, у которых нет сопутствующих заболеваний, легко переносят COVID-19. Однако людям постарше, по его словам, следует соблюдать профилактические меры, передаёт агентство БелТА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что получил от президента России Владимира Путина письмо, в котором изложены все факты вокруг инцидента с задержанием граждан РФ в республике. Об этом он рассказал на избирательном участке после того как проголосовал на президентских выборах.