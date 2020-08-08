Лукашенко дал Путину совет касательно коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что посоветовал российскому коллеге Владимиру Путину беречься от коронавируса.
Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах. В конце июля белорусский лидер заявил, что переболел коронавирусом, при этом перенёс заболевание на ногах и бессимптомно.
Я Путину дал совет: береги себя, потому что болезнь излечимая, наши врачи — молодцы, научились, но такая противная, что дальше некуда, — сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что молодые люди, а также пациенты, у которых нет сопутствующих заболеваний, легко переносят COVID-19. Однако людям постарше, по его словам, следует соблюдать профилактические меры,
Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что получил от президента России Владимира Путина письмо, в котором изложены все факты вокруг инцидента с задержанием граждан РФ в республике. Об этом он рассказал на избирательном участке после того как проголосовал на президентских выборах.
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