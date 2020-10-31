Латвийские власти заблокировали поставки электроэнергии с БелАЭС

https://static.news.ru/photo/cfb11bd0-1c43-11eb-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, согласно которой электроэнергия, произведённая на Белорусской АЭС (БелАЭС), не сможет попадать в страну. Об этом журналистам рассказал руководитель комиссии Роланд Ирклис.

Принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии, — заявил Ирклис.

В Риге считают, что запуск БелАЭС создаёт угрозу ядерной безопасности в мире. Решение о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией в случае запуска электростанции было принято на заседании правительства Латвии ещё 25 августа, передаёт РИА Новости. Ранее латвийская сторона направила протест МИД Белоруссии по поводу «поспешного» пуска БелАЭС.

По словам Ирклиса, методика была утверждена властями Эстонии, ожидается подтверждение со стороны Литвы.

Как сообщал NEWS.ru, МЧС Белоруссии выдало разрешение на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что первый энергоблок электростанции запустят 7 ноября.

Белорусская атомная электростанция является российско-белорусским проектом. Генеральный подрядчик строительства станции — АО «Атомстройэкспорт», входящее в российскую государственную корпорацию «Росатом». Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года.