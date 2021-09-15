Кулеба прокомментировал возможность получения Украиной «Железного купола»

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность получения Украиной израильской системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»). По его словам, Киев не исключает приобретения данной системы при содействии США, передаёт издание «Гордон».

В Соединённых Штатах мы действительно ставили вопрос того, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную оборону и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии, — ответил Кулеба на вопрос журналистов о «Железном куполе».

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что «безопасность Украины и всё, что способно укрепить обороноспособность Украины», постоянно обсуждается президентом, премьер-министром, министром обороны и им самим.

Ранее Кулеба сообщил, что Киев больше не будет слушать обещания Запада, отдавая предпочтение собственной стратегии укрепления позиций Украины на мировой арене. План главы МИД заключается в том, чтобы провести милитаризацию страны, превратив её во второй Израиль.