На Украине решили военизировать страну, устав от обещаний Запада
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:56, 14 сентября 2021
Фото: vk.com/armsnews
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочаровался в обещаниях Запада об оказании поддержки в борьбе с Россией и в процессе возможного вступления Украины в НАТО, а также в Евросоюз. По его словам, страна «учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль». Об этом министр сообщил в беседе с Independent.
Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям, — подчеркнул Кулеба.
Политик добавил, что на фоне противоречивых и недолговечных обещаний западных союзников Украина должна сама научиться отстаивать свои интересы на международной арене. При этом первоочередными задачами Киева он назвал реализацию ключевых национальных интересов, обеспечение нацбезопасности и территориальной целостности Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский признался, что не получил от американского лидера Джо Байдена никаких конкретных гарантий о членстве Украины в НАТО. При этом он добавил, что Киев может рассчитывать на Вашингтон, так как нынешнее положение дел в отношениях двух стран даёт почву подобным надеждам.