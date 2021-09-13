На Украине решили военизировать страну, устав от обещаний Запада

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочаровался в обещаниях Запада об оказании поддержки в борьбе с Россией и в процессе возможного вступления Украины в НАТО, а также в Евросоюз. По его словам, страна «учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль». Об этом министр сообщил в беседе с Independent.

Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям, — подчеркнул Кулеба.

Политик добавил, что на фоне противоречивых и недолговечных обещаний западных союзников Украина должна сама научиться отстаивать свои интересы на международной арене. При этом первоочередными задачами Киева он назвал реализацию ключевых национальных интересов, обеспечение нацбезопасности и территориальной целостности Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признался, что не получил от американского лидера Джо Байдена никаких конкретных гарантий о членстве Украины в НАТО. При этом он добавил, что Киев может рассчитывать на Вашингтон, так как нынешнее положение дел в отношениях двух стран даёт почву подобным надеждам.