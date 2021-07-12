Зеленский признал свой провал на переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны Белого дома он не получил никаких конкретных гарантий о членстве в НАТО. Таким образом, украинский лидер признал, что его визит в Белый дом провалился. Об этом сообщает ТАСС.

Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО, — отметил украинский лидер.

Однако Зеленский подчеркнул, что Украина может рассчитывать на США, так как нынешнее положение дел в отношениях двух стран даёт почву подобным надеждам.

Мы можем положиться на США, потому что у нас сегодня отношения на другом уровне, — заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о реальных результатах переговоров между нынешним украинским лидером и президентом США Джо Байденом. По словам бывшего политика, Зеленский вернулся в Киев с нулевым итогом, так как главную задачу — «вступить в НАТО» — он не выполнил и никаких гарантий Украина не получила.