Козак: Жээнбеков играет ключевую роль в стабилизации ситуации в Киргизии

https://static.news.ru/photo/c45e8ef4-0d64-11eb-bb14-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков играет ключевую роль для формирования условий по стабилизации ситуации в республике. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на переговорах с главой киргизского государства в Бишкеке.

В ходе состоявшейся встречи [Козака] с президентом Сооронбаем Жээнбековым была подчёркнута ключевая роль главы государства в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны, — говорится в сообщении посольства РФ в Бишкеке.

Визит Козака в Бишкек был организован по поручению российского лидера Владимира Путина. Стороны обсуждали не только политическую ситуацию в республике, но также развитие взаимодействия между странами.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам, в парламент прошли проправительственные и центристские партии, остальные 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

После этого в Бишкеке начались протесты. Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Как ранее писал NEWS.ru, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель убеждён, что Жээнбеков обладает достаточными ресурсами, чтобы стабилизировать обстановку в республике.