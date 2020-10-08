Координатор силовиков Киргизии пообщался с главой спецслужб Казахстана

https://static.news.ru/photo/28485d16-0985-11eb-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Омурбек Суваналиев Фото: president.kg

Исполняющий обязанности секретаря Совбеза Киргизии, координатор силовых структур и правоохранительных органов Омурбек Суваналиев обсудил по телефону ситуацию в стране с главой спецслужб Казахстана Каримом Масимовым.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). По словам собеседника агентства, представители двух стран обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также с международными преступными группировками.

Масимов выразил надежду, что киргизские силовики смогут нормализовать ситуацию и сохранить общественный порядок в стране. Суваналиев поблагодарил собеседника за оказанную поддержку.

Стороны договорились продолжить совместную работу спецслужб двух братских стран в рамках партнёрских договоров.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов страну охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Оппозиция Киргизии пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Сооронбая Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума, писал NEWS.ru.