Координатор силовиков Киргизии пообщался с главой спецслужб Казахстана

Исполняющий обязанности секретаря Совбеза Киргизии, координатор силовых структур и правоохранительных органов Омурбек Суваналиев обсудил по телефону ситуацию в стране с главой спецслужб Казахстана Каримом Масимовым.
Об этом РИА Новости
Масимов выразил надежду, что киргизские силовики смогут нормализовать ситуацию и сохранить общественный порядок в стране. Суваналиев поблагодарил собеседника за оказанную поддержку.
Стороны договорились продолжить совместную работу спецслужб двух братских стран в рамках партнёрских договоров.
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов страну охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Оппозиция Киргизии пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Сооронбая Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума, писал NEWS.ru.
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