Командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9131164c-267c-11eb-9df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется, боевые действия прекращены, сообщил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, военнослужащие РФ завершат развёртывание наблюдательных постов 14 ноября.

Соглашения, подписанные главами трёх государств, выполняются в полном объёме. На территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется, — отметил Мурадов в видео, распространённом Минобороны.

Генерал-лейтенант также сообщил, что 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа полностью завершит развёртывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения 14 ноября.

Кроме того, Мурадов рассказал, что не относится к национальностям — участникам конфликта, родился он в Дагестане и по национальности является табасаранцем. Для него вообще не существует национальностей. В зоне конфликта российский военный выполняет свой долг.

Как писал NEWS.ru, экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил России приступили к сопровождению миротворческих подразделений, совершающих марши в зоне нагорнокарабахского конфликта. Российская вертолётная группировка будет заниматься мониторингом ситуации в районах прекращения огня и использоваться для доставки материально-технического имущества и личного состава в труднодоступные районы региона.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями, в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.