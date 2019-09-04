Суд в Киеве разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.
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Валерия Гонтарева уже дважды вызывалась на допрос по этому делу, но не явилась ни разу. Она заявляла, что живёт в Лондоне и готова дать любые показания следователям, если они приедут к ней.
Ранее киевский суд обязал Государственное бюро расследований Украины завести уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия, передавал News.ru. Ему вменяют препятствование осуществлению избирательного права.