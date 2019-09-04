https://static.news.ru/photo/9f4ca80a-cf24-11e9-9d66-fa163e074e61_660.jpg Валерия Гонтарева Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Киеве разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.

Об этом сообщает РИА Новости . Украинские правоохранители обвиняют Гонтареву в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, экс-глава Нацбанка вместе с другими членами правления приняли изменения в нормы валютного регулирования, чтобы получить незаконную выгоду.

Валерия Гонтарева уже дважды вызывалась на допрос по этому делу, но не явилась ни разу. Она заявляла, что живёт в Лондоне и готова дать любые показания следователям, если они приедут к ней.

Ранее киевский суд обязал Государственное бюро расследований Украины завести уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия, передавал News.ru. Ему вменяют препятствование осуществлению избирательного права.