КГБ Белоруссии подтвердил причастность задержанных боевиков к ЧВК «Вагнер»

https://static.news.ru/photo/c63570fa-d1bc-11ea-ba38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков под Минском. По его словам, все они были членами ЧВК «Вагнер».

Такое заявление он сделал в ходе срочного совещания у президента страны Александра Лукашенко, которое транслировал телеканал «Беларусь 1». Кроме того, задержанные имеют российское гражданство.

Сегодня ночью примерно в 05:30 было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члены военизированной организации «частная военная компания Вагнера», — сказал он.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно, писал NEWS.ru.