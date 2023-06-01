Кадыров отправил «Ахмат» в ДНР: что будут штурмовать, что сказал Пригожин Чеченским подразделениям поручили наиболее сложное направление

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Военнослужащие перед отправкой в зону боевых действий

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» и другие чеченские подразделения получили приказ о передислокации и подготовке к активным боевым действиям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Новой зоной ответственности подразделений становятся территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Командует чеченскими подразделениями в ДНР Апти Алаудинов, возглавляющий СОБР «Ахмат». Накануне он обсудил ситуацию в зоне СВО с президентом Владимиром Путиным. Эксперты считают, что цель передислокации «Ахмата» — переход к наступлению. Какие направления возьмут на себя военнослужащие чеченских подразделений в ДНР — в материале NEWS.ru.

Какие чеченские подразделения участвуют в СВО

Ключевые подразделения Росгвардии и МВД РФ из Чечни, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, носят имя Ахмата-Хаджи Кадырова. В их числе называют 141-й спецполк, полк полиции специального назначения (оба имени Героя РФ Ахмата Кадырова), 249-й специальный моторизованный батальон «Юг», ОМОН «Ахмат-Грозный», СОБР «Ахмат» и другие подразделения. После начала СВО, весной 2022 года, были созданы добровольческие полки «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат». Все эти добровольческие полки, входящие в структуру Минобороны РФ, выполняют боевые задачи в Донбассе в рамках СВО.

Личный состав полков интернационален, но основу составляют жители Чеченской Республики. Об этом в документальном фильме «В гостях у „Ахмата“. Самая горячая точка на войне» рассказал командир взвода с позывным Карабах.

Командир подробно описал процесс обучения бойцов:

«Перед отправкой на фронт бойцы проходят две недели подготовки. Никто не попадает сразу на первую линию фронта: не понимая, что такое война и как пользоваться орудиями. Новобранцы проходят ежедневные тренировки — чтобы гражданские люди быстрее становились воинами и бойцами отряда „Ахмат“».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Боец спецназа «Ахмат»

Что будет штурмовать «Ахмат»

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что «бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов». Он уточнил, что командный штаб уже несколько дней планирует операции и собирает разведданные.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, бойцы СОБР «Ахмат» и полк «Север-Ахмат» уже успешно наступают на Марьинском направлении. Сам город Марьинка расположен в 30 километрах к западу от Донецка, ВС РФ пока не удалось взять его полностью под контроль.

Военный журналист Виктор Сокирко рассказал NEWS.ru, что ВСУ необходимо выбить из Марьинки с целью зачистки ее окрестностей, поскольку отсюда украинская артиллерия ведет обстрелы Донецка и Горловки. Командовать этими подразделениями будет Герой России генерал-майор Апты Алаудинов, возглавляющий спецотряд «Ахмат».

Депутат Государственной думы Адам Делимханов заметил, что «Ахмат» уже воевал под Марьинкой, поэтому его командирам и бойцам эта местность хорошо знакома.

«Мы уверены, что задачу, поставленную верховным главнокомандующим и Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, мы выполним. Как всегда! Как это было в самые сложные времена в Мариуполе, в Лисичанске, в Попасной. Вместе с подразделениями Министерства обороны и Росгвардии мы одна сила!» — заверил депутат Госдумы.

Фото: t.me/RKadyrov_95 Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Где еще задействованы чеченские подразделения

Другие чеченские подразделения, как пишет Рамзан Кадыров, находятся на участках линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Бойцы проходят мероприятия по тактической подготовке, изучают местность и расположение сил противника.

«Не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений „Ахмата“. Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание. Спросим страны Европы за каждый патрон, за каждую сожженную букву священного Корана, за каждое нечестивое слово в адрес Ислама», — пообещал глава Чечни Кадыров.

Почему кадыровцев передислоцировали в Донбасс

Главная особенность спецотряда «Ахмат» в том, что он может быть подразделением прорыва, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Артем Косоруков.

«Это штурмовое подразделение. Оно укомплектовано беспилотниками, БМП, противотанковыми ракетными комплексами, минометами. Их вооружение позволяет вести операции в плотной городской застройке. Это очень сложная задача. От военных здесь требуется профессионализм и мотивация», — объяснил эксперт.

По его мнению, «Ахмату» поручат задачу по освобождению всей территории ДНР. Самым важным и сложным для наступления тут остается Славянско-Краматорская агломерация.

«Мотострелковые и артиллерийские подразделения Минобороны РФ, очевидно, займут места по флангам, — предполагает Артем Косоруков. — Им будет поставлена задача по поддержке наступления. Прежде такую авангардную роль выполняла ЧВК „Вагнер“, которая понесла потери в Артемовске и сейчас уйдет для восстановления боеспособности».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Боец спецназа «Ахмат»

Что сказал Пригожин о передислокации «Ахмата» в ДНР

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил NEWS.ru, что у подразделения «Ахмат» есть силы для занятия населенных пунктов в ДНР, но задача взять под контроль территорию всей республики перед ними не стоит.

Пригожин отметил, что не знает, на каких направлениях «Ахмат» будет выполнять свои задачи, так как эта информация держится в секрете.

Где «ахматовцы» приобретали боевой опыт

Чеченские подразделения в составе Минобороны РФ и Росгвардии располагают опытными командирами, которые 20 лет назад воевали с боевиками на Северном Кавказе, напомнил журналист Виктор Сокирко.

«Я работал на обеих чеченских войнах и наблюдал, как чеченцы овладевали военным мастерством в боях с террористическим подпольем. Они не заканчивали военных училищ, но реальные боевые действия сделали из них профессионалов. Многие из тех „самоучек“ затем служили в подразделениях „Ахмата“, обучали молодежь. И сегодня немало героев, прошедших боевые действия на Северном Кавказе, находятся в рядах чеченских подразделений на Украине», — рассказал журналист.

Усилиями Рамзана Кадырова около 10 лет назад также был построен военно-учебный центр в Гудермесе, где бойцы подразделений проходят подготовку. Центр оснащен современным вооружением, учебными тренажерами, в нем работают профессиональные инструкторы. «Чеченские бойцы, без сомнений, смогут оживить наступательные операции в ходе СВО», — считает Виктор Сокирко.

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