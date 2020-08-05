Избежавший задержания в Белоруссии рассказал о схеме событий с россиянами

https://static.news.ru/photo/32ad333e-d740-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: tvr.by

Один из участников вооружённого конфликта в Донбассе рассказал о событиях, которые предшествовали задержанию россиян в Белоруссии. Мужчина утверждает, что мог стать 34-м задержанным, но вовремя отказался от поездки.

По его словам, предложение о работе от одной крупной компании было получено в начале мая. Мужчина утверждает, что никто из наёмников не видел своих нанимателей. В беседе с МК.RU он рассказал , что продолжает контактировать с несколькими посредниками.

(Посредники. — NEWS.ru) делают вид, что тоже в шоке, — отметил собеседник журналистов.

Мужчина утверждает, что первую группу наёмников должны были отправить в Венесуэлу. На стадии обсуждения условий контракта у него появились сомнения в целесообразности поездки.

Последний фактор, который меня остановил, был вопрос: «Будешь командиром сапёров?» Стоп, ребята, я всё, конечно, понимаю, но где сопровождение грузов, а где — сапёры? Их там в принципе не может быть. Всё, я в такие игры не играю, — признался наёмник.

Он подчеркнул, что после этого отказался от предложения.

Собеседник журналистов рассказал, что первая группа должна была улететь в Стамбул, но в последний момент они получили команду «сверху» отправиться в забронированную заранее гостиницу. Мужчина утверждает, что произошедшее является «игрой» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как мне кажется, никакой многоходовочки здесь нет, Батька (Лукашенко. — NEWS.ru) просто хочет остаться у власти любой ценой, и поэтому устроил самодеятельность, — поделился мнением мужчина.

Наёмник отметил, что так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнер не имеет никакого отношения к произошедшему.

29 июля о задержании 33 наёмников иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах

NEWS.ru писал, что в отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов.