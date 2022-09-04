Из-за пожара в оружейном магазине в Казахстане погибло четыре человека В результате пожара в оружейном магазине в Костанае погибло четыре человека

Фото: Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

Сотрудник МЧС Казахстана

В казахстанском городе Костанай в результате пожара в оружейном магазине погибло четыре человека, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. Помимо них трое получили ожоги разной степени тяжести. В регионе начаты досудебные расследования.

Инцидент произошел 3 сентября в магазине «Оружейная палата» в Костанае. В результате пожара в заведении сдетонировали боеприпасы. Огонь перекинулся на соседние здания, включая жилые частные владения. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

3 сентября в городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина «Оружейная палата». Пострадало 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы. По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям о неосторожном обращении с огнем, повлекшим тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб; уничтожении лесов; нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, — говорится на сайте генпрокуратуры.

Параллельно с этим 2 сентября в Костанае возник лесной пожар. Огонь достиг ближайших сел, был эвакуирован 1841 человек. Площадь распространения огня, по последним данным, составляет 9400 гектаров.

В МЧС республики рассказали, что в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана погиб один человек, еще по меньшей мере десять человек пострадали . В числе пострадавших — три сотрудника ведомства.