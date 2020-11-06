И. о. главы Киргизии оценил вклад РФ в урегулирование ситуации в республике

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в республике после выборов.
Хочу выразить особую благодарность российской стороне [за участие] в урегулировании сложившейся внутриполитической ситуации в Кыргызстане в поствыборный период, — сказал он в ходе онлайн-заседания Совета глав правительств стран — участниц СНГ.
По его словам, киргизская сторона будет выполнять все ранее подписанные двусторонние и многосторонние соглашения. Жапаров отметил, что общественно-политическая обстановка в республике стабилизировалась и всё процессы «вернулись в правовое поле».
Он также подчеркнул, что официальный Бишкек подтверждает приверженность «преемственности в развитии дружественных взаимоотношений» с зарубежными партнёрами.
Премьер-министр добавил, что состав и структура правительства Киргизии согласованы с соблюдением норм конституции страны,
Как писал NEWS.ru, ранее Жапаров заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.
5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента.