И. о. главы Киргизии оценил вклад РФ в урегулирование ситуации в республике

https://static.news.ru/photo/c21c34c8-2021-11eb-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в республике после выборов.

Хочу выразить особую благодарность российской стороне [за участие] в урегулировании сложившейся внутриполитической ситуации в Кыргызстане в поствыборный период, — сказал он в ходе онлайн-заседания Совета глав правительств стран — участниц СНГ.

По его словам, киргизская сторона будет выполнять все ранее подписанные двусторонние и многосторонние соглашения. Жапаров отметил, что общественно-политическая обстановка в республике стабилизировалась и всё процессы «вернулись в правовое поле».

Он также подчеркнул, что официальный Бишкек подтверждает приверженность «преемственности в развитии дружественных взаимоотношений» с зарубежными партнёрами.

Премьер-министр добавил, что состав и структура правительства Киргизии согласованы с соблюдением норм конституции страны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Жапаров заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента.