Human Rights Watch назвала миграционный кризис в Белоруссии «надуманным»

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши является полностью надуманной и ненужной, кризис требует безотлагательного решения, заявили в правозащитной организации Human Rights Watch. Там отметили, что за время обострения ситуации в приграничной зоне погибли 13 человек, в том числе годовалый сирийский младенец. По мнению правозащитников, за нарушение прав беженцев ответственны обе стороны.

Кризис на границе Польши и Белоруссии полностью надуманный, ненужный и требует немедленного решения, — говорится в докладе организации «Умри здесь или иди в Польшу».

Правозащитники призвали оба государства «переключиться на принятие ответных мер, уважающих права человека», чтобы разрешить кризис и положить конец «человеческим страданиям».

В октябре представители организации побывали по обе стороны границы и опросили нескольких беженцев. Нелегалы рассказывали о том, что подверглись насилию, жестокому обращению, воровству и вымогательству. Также сообщается, что те, кому удавалось прорваться в Польшу и остаться там по медицинским показаниям, в результате ранений или болезни, были разлучены с семьями, находящимися на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз направит €3,5 млн на содействие в возвращении на родину мигрантов с белорусско-польской границы. Для разрешения кризиса европейские власти сотрудничают с ООН. На охрану границ в новом бюджете ЕС заложено €6,4 млн. Деньги направят на электронное наблюдение, патрули, оборудование для пограничников, спутниковые съёмки, строительство КПП и важную инфраструктуру.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Некоторые из них предприняли попытки штурма КПП, но были остановлены польскими силовиками. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. Власти Польши не исключают полного закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения миграционного кризиса. Сейчас закрыт только автодорожный пункт пропуска «Кузница».