«Хотели посмеяться»: Тихановская рассказала, как её допустили до выборов

https://static.news.ru/photo/58db52a2-7673-11eb-945c-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о том, как её допустили до участия в выборах. По её мнению, действующий глава государства Александр Лукашенко был уверен, что за ней никто не пойдёт.

Не все оппозиционеры смогли выставить свои кандидатуры на выборах, и Тихановская была уверена, что и её не зарегистрируют. По её словам, она приготовила большую обвинительную речь в адрес ЦИК, но её документы приняли.

Думаю, что это был способ посмеяться надо мной. <...> Они все думали, что никто за женщиной не пойдёт. Я сама не ожидала, что меня зарегистрируют, — рассказала Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.

Говоря о Лукашенко, она назвала его хитрым и жестоким человеком. Беспорядки в стране и агрессивная реакция на них со стороны властей говорят о том, что президент переоценил себя, но недооценил белорусов. Он полагал, что достаточно запугать людей, чтобы они снова стали покорными, считает Тихановская.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила о готовности предоставить президенту страны Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдёт со своего поста. Она отметила, что предоставлением таких гарантий должны закончиться переговоры оппозиции с представителями действующей власти.