Грозит ли России эпидемия кори: откуда идет, где вспышки, как защититься В Армении и Казахстане зафиксированы десятки случаев заболевания корью, теперь вирус может распространиться и в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние несколько лет эксперты по всему миру предупреждают о предстоящей эпидемии кори — одной из самых заразных болезней. И, судя по всему, прогнозы специалистов начинают сбываться. Региональные вспышки заболевания фиксируют в разных странах СНГ, в том числе в Казахстане, Армении, а теперь — и в России.

Как распространяется корь

Температура под 40°C, головные боли, воспаление слизистых глаз и красная сыпь по всему телу, — лишь несколько симптомов из длинного списка, на которые жалуется все больше жителей постсоветского пространства. И у большинства заболевших есть то, что их объединяет, вне зависимости от возраста — они никогда не делали вакцину от кори, заразного вирусного инфекционного заболевания.

Если происходит встреча зараженного и человека, который раньше не болел корью или не делал от нее прививку, то болезнь, отмечают врачи, передастся в 100% случаев. Причем, чтобы заражение произошло, тесный контакт необязателен, достаточно побыть в одной комнате с инфицированным — корь распространяется воздушно-капельным путем.

В каких странах зафиксировали вспышки кори

Этой спецификой вируса ученые и объясняют быстрое распространение кори по странам ближнего зарубежья, откуда болезнь, вероятно, и попала в Россию. К примеру, в Казахстане уже зафиксировали более 56 случаев подозрения на корь. И это при том, что меньше двух недели назад потенциально зараженных там было около 10.

«С начала этого года в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь в 7 регионах. Из них лабораторно подтверждено 20, еще 20 случаев находятся в работе», — заявила вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова.

Такие же темпы распространения врачи наблюдают и в Армении, где число зарегистрированных больных сейчас тоже в районе 50 человек. Стоит ли бить тревогу или нет — местные власти пока не решили. Пока одни эксперты местного Минздрава уверяют, что во вспышке нет ничего опасного и динамика скоро пойдет на спад, другие, напротив, говорят, что число зараженных, вероятно, будет расти.

«Вирус кори не ликвидирован, но благодаря вакцинации почти сошел на нет. Сейчас даже такие единичные случаи уже считаются серьезной вспышкой. И время от времени они происходят», — рассказала NEWS.ru врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

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Кто привез вирус?

Армян и казахов, возможно, заразили корью приезжие из африканских или азиатских стран, вроде Йемена и Афганистана, где людям не до вакцинации из-за войн и кризисов. По данным Роспотребнадзора, приезжие из Армении, Казахстана и других стран бывшего СССР завозят болезнь в Россию.

Также в российские города ее приносят и непривитые россияне, которые возвращаются из заграничных поездок. Первый отечественный случай кори в этом году выявили еще 19 января в Санкт-Петербурге. Переносчиком вируса была 17-летняя девушка, прилетевшая из Таджикистана.

На сегодня случаи заражения выявляют чуть ли не по всей России. Заболевшие есть в Московской, Самарской, Ленинградской Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае, а также в других регионах.

Прививка поможет защититься от кори, кто должен ее делать?

Роспотребнадзор уже объявил о так называемой подчищающей вакцинации от кори 3 апреля. Сделать прививку приглашают всех, кто ранее не переболел и не прививался, особенно трудовых мигрантов, которые часто совершают поездки за рубеж и могут привезти болезнь в Россию.

«Вакцинация от кори в России и так обязательна для всех групп лиц, а те, кто болел корью, должны проходить ревакцинацию. Кто сомневаются, нужна повторная прививка или нет, может сдать тест на антитела», — поясняет Скорпилева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во всем виноват ковид?

Эксперты говорят: всплеск случаев заболевания корью не такой уж и внезапный. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждали еще в 2021 году о предстоящих вспышках кори по всему миру .

Все дело в пандемии коронавируса, которая оттянула на себя все внимание мирового сообщества и заставила людей забыть, что существуют и другие болезни. В период «короны» больницы были заняты «ковидными» пациентами, а мысли о вакцине от полузабытой кори отошли на второй план. Как итог — более 40 млн. детей по всему миру оказались не вакцинированы от этой болезни.

Какие лекарства есть от кори, можно ли от нее умереть?

Между тем, кроме прививки, от этого вируса нет никаких специальных лекарств и средств лечения. Если заражение уже произошло, врачи могут только бороться с симптомами болезни, а победить вирус способен лишь иммунитет больного.

При этом корь — серьезная болезнь, которая иногда приводит к очень тревожным осложнениям — можно ослепнуть, получить рак крови, потерять слух или даже стать умственно отсталым. Ежегодно, по данным ВОЗ, от осложнений в результате перенесенной кори в мире умирает до 180 тыс. человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раньше было лучше?

Локальные вспышки кори время от времени происходят по всему миру, в том числе развитых странах Европы, в этом нет ничего странного. Но может удивить, что сейчас очаги болезни возникли на постсоветском пространстве, где корь считалась чуть ли не побежденной болезнью.

В советское время вакцина от кори была обязательной для всех детей, иначе их бы не пустили в сады и школы. Однако после распада СССР некоторые бывшие республики перестали уделять внимание прививочным кампаниям против кори, либо сняли ограничения против непривитых.

Многие родители воспользовались послаблениями, чтобы не вводить детям «сомнительные растворы». Многих к этому подтолкнул скандал 1998 года, когда в авторитетном медицинскому журнале Lancet вышли результаты исследования о связи между возникновением аутизма и прививками от кори. Позже эту зависимость опровергли, но народная молва сохранилась, особенно среди так называемых «антиваксеров» (антипрививочников).

«Очень много антипрививочников, которые не вакцинируют своих детей. В Казахстане, Грузии, на Украине их намного больше, чем у нас. Неудивительно, что у них происходят вспышки», — говорит NEWS.ru врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

К слову, на Украине традиционно регистрируют десятки тысяч случаев заболеваний корью. России такая ситуация не грозит, считают в Роспотребнадзоре. В стране по-прежнему привито более 95% населения, поэтому коллективный иммунитет сможет противостоять вирусу.