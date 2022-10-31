Главы Армении и Азербайджана прибыли в Сочи для встречи с Путиным Пашинян и Алиев прибыли в Сочи для встречи с Путиным

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Сочи для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. С Пашиняном в Сочи также прилетели вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Сочи, — сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Прибытие в Сочи Ильхама Алиева также подтверждается в сообщении на сайте главы Азербайджана. Кроме того, стало известно, что встреча пройдет в центральном атриуме санатория «Русь» и будет посвящена реализации ранее достигнутых договоренностей.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что предстоящая трехсторонняя встреча в Сочи может поспособствовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Дипломат признался, что проблем, которые препятствуют этому, немало. Он допустил, что мирный договор может быть подписан до конца года, о чем до этого говорил глава Армении.

Как подчеркнул ранее Путин, неукоснительное соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана является единственным возможным и реалистичным путем урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. По его словам, с этой позицией согласен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым он неоднократно беседовал на эту тему. Российский лидер также выразил надежду, что поиск и нахождение взаимоприемлемых решений позволит выйти на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, тогда как Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности и делает все возможное для комплексного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.