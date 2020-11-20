Главный военный инспектор Армении уходит в отставку

https://static.news.ru/photo/f3ef1978-299c-11eb-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян объявил о своей отставке.

Да, я написал заявление об уходе, — сказал он журналистам.

Чиновник отметил, что позже объяснит причину такого решения, передаёт «Интерфакс». До этого Акопян возглавлял Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также был начальником Главного штаба Вооружённых сил Армении.

Таким образом, в Армении продолжается ротация кадров в правительстве. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян уволил министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, а также освободил от должности замглавы МИД страны Шаварша Кочаряна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.