Главный военный инспектор Армении уходит в отставку

Главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян объявил о своей отставке.
Да, я написал заявление об уходе, — сказал он журналистам.
Чиновник отметил, что позже объяснит причину такого решения,
Таким образом, в Армении продолжается ротация кадров в правительстве. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян уволил министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, а также освободил от должности замглавы МИД страны Шаварша Кочаряна.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.