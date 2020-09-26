Глава МВД Азербайджана назначен комендантом в условиях военного положения

https://static.news.ru/photo/21ac9548-0170-11eb-ab8a-fa163e074e61_660.jpg Вилаят Сулейман оглы Эйвазов Фото: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил министра внутренних дел Вилаята Эйвазова комендантом на территориях страны, где действует комендантский час.

Назначить министра внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаят Сулейман оглы Эйвазова комендантом территорий, на которых действует комендантский час в период военного положения, — говорится в документе на сайте президента страны.

Указ о введении комендантского часа вступил в силу в ночь на 28 сентября. Согласно указу в ряде районов жителям запрещено выходить на улицу в период с 21:00 до 06:00 без специального разрешения и документов.

Комендантский час распространяется на Абшеронский, Агдамский, Джабраильский, Физулинский, Гёйгёльский, Бейляганский, Тертерский, Дашкесанском, Гедабейский, Товузский, Шамкирский, Газахский и Агстафинский районы, а также действует в Баку, Сумгайыте, Евлахе, Гяндже, Мингячевире и Нафталане.

Ранее NEWS.ru писал, что международный аэропорт «Гейдар Алиев» в столице Азербайджана перешёл на ограниченный режим работы из-за введения в Республике военного положения из-за обострения на линии соприкосновения в Карабахе.

27 сентября азербайджанское военное ведомство сообщило, что вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Отмечается также, что среди гражданских и военных есть жертвы. Минобороны Армении в свою очередь заявило о «воздушных и ракетных атаках». Ереван при этом утверждает, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В свою очередь в непризнанной республике Нагорный Карабах заявили об обстрелах по мирным населённым пунктам и в столице Степанакерт. Руководство призвало мирное население укрыться и объявило военное положение. Также поступили и в Армении, объявив всеобщую мобилизацию. Президент Азербайджана также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. При этом многие страны, в том числе Россия, Франция и Германия призвали стороны к сдержанности.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.