Глава МИД Белоруссии поговорил с руководителем евродипломатии

https://static.news.ru/photo/e3c3ea8a-0a64-11eb-9818-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: flickr.com/photos/ mfarussia/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Дипломаты обсудили развитие отношений и текущее состояние дел.

Представитель Минска заявил о бесперспективности санкций и готовности к диалогу.

По просьбе своего европейского коллеги Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС, — говорится на сайте МИД РБ.

Политики договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

2 октября Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

Также МИД страны направил Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. Затем в ведомстве объяснили, что предложения являются обязательными к исполнению, писал NEWS.ru.