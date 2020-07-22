Глава ЦИК Белоруссии предложила членам комиссий не пользоваться соцсетями

https://static.news.ru/photo/6a600720-cc37-11ea-bf0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обратилась к членам участковых избирательных комиссий. Она попросила их не заходить в социальные сети.

Я прошу вас, коллеги, на это время — я имею в виду членов участковых избирательных комиссий — прервать всякое общение и выходы в социальные сети, пока они вас не уничтожили окончательно. По крайней мере, вашу самооценку, — цитирует её Lenta.ru.

По её словам, такая просьба связана с тем, что сотрудники участковых комиссий не чувствуют себя защищёнными. Также она предложила коллегам использовать ресурсы, которые дают информацию, но не оценивают действия.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила своих сторонников, что власти попытаются сфальсифицировать результаты президентских выборов, и призвала их защитить свой выбор.

NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести максимально открытые и честные выборы в стране.